Balado : chez Audi, le futur est électrique... et performant!

L’année dernière, Audi a commercialisé son tout premier véhicule 100% électrique sur le marché, le e-tron quattro.

Pour 2020, le constructeur d’Ingolstadt récidive avec le e-tron Sportback, une variante qui se veut plus sportive basée sur la même architecture.

Le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a eu l’occasion de piloter un prototype de ce nouveau modèle sur le circuit fermé de la division Audi Sport, en Allemagne.

Lors de cette visite, Gabriel Gélinas a pris le volant d’une variante S équipée de trois moteurs électriques, pour une puissance de 496 chevaux et un couple époustouflant de 717 livres-pied. Cela permet à ce VUS pesant plus de deux tonnes et demie de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

Au cours de cet épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel Gélinas vous propose de l’accompagner en Allemagne pour un avant-goût de ce qu’Audi nous réserve au cours des prochaines années. Ça promet!

En vidéo: Gabriel Gélinas présente le Audi e-tron Quattro Sportback 2020