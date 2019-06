Des produits bons pour la peau, moins bons pour l’auto

L’été est arrivé et toutes les occasions sont bonnes pour passer du temps au soleil, s’amuser en famille ou entre amis et même se salir un peu. C’est une excellente chose pour votre corps et pour votre santé en général d’utiliser des produits comme de la crème solaire, de l’antiseptique pour les mains et du chasse-moustiques, mais il y a un petit problème : votre voiture les déteste.

Voyez-vous, les agents chimiques qu’ils contiennent peuvent réagir avec les surfaces en cuir et en plastique, causant ainsi une usure prématurée si elles ne sont pas protégées par un fini spécial ou lavées au moins à l’occasion.

Les nouveaux produits de plus en plus forts qui arrivent sur le marché n’aident pas. Ceci étant dit, même ceux qui paraissent les plus inoffensifs peuvent avoir un effet néfaste lorsqu’ils entrent en contact avec une surface des centaines, voire des milliers de fois par année.

Plusieurs antiseptiques pour les mains, qu’ils soient en gel, en mousse ou sous formes de lingettes, contiennent de l’éthanol. D’autre part, les crèmes solaires à indice de protection élevé renferment une plus grande quantité de dioxyde de titane pouvant réagir avec le plastique ou bien les huiles naturelles qu’on retrouve dans le cuir, surtout quand il fait très chaud. Quant aux chasse-moustiques, leur principal agent actif est du diéthyltoluamide (DEET).

Photo: Juan Di Nella

Les constructeurs automobiles effectuent généralement des tests pour s’assurer que leurs habitacles résistent aux réactions chimiques découlant de divers produits qui entrent en contact avec les sièges, le tableau de bord, les panneaux intérieurs et les autres surfaces, en particulier lors d’une exposition aux rayons UV et à une chaleur intense (l’intérieur d’une voiture garée sous le soleil en plein été peut dépasser les 50 degrés Celsius).

Toutefois, les propriétaires de voitures peuvent faire quelque chose eux aussi. Nous n’allons surtout pas vous dire d’arrêter de mettre de la crème solaire, de l’antiseptique pour les mains ou du chasse-moustiques, mais songez à donner un peu plus d’attention à votre auto cet été. Plus précisément, vous devriez utiliser des produits conçus sur mesure ou minimalement de l’eau savonneuse pour laver chaque surface que vous touchez sur une base régulière.

Votre habitacle s’en portera mieux et vous passerez un meilleur moment sur la route. Bon été!