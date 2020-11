La pandémie de COVID-19 a profondément changé nos habitudes de consommation et c’est vrai aussi pour ce qui est des véhicules. Par exemple, avec l’achat en ligne, certains ne prennent plus la peine de se déplacer pour faire un essai routier, se fiant essentiellement à des photos et vidéos ainsi qu’à des recherches sur Internet.

Pour plus de tranquillité d’esprit, il est préférable d’opter pour un modèle qui jouit d’une bonne réputation en matière de qualité et de fiabilité. Le magazine Consumer Reports vient justement de publier son rapport annuel pour 2021, après avoir effectué de nombreux tests avec l’ensemble des véhicules sur le marché et sondé des centaines de propriétaires.

On apprend que Mazda trône maintenant au sommet des marques les plus fiables, suivie de Toyota, Lexus, Buick et Honda. Le top 10 est complété par Hyundai, Ram, Subaru, Porsche et Dodge.

Plus précisément, quels sont les modèles 2021 qui devraient s’avérer les plus fiables selon Consumer Reports? Accédez à notre galerie de photos pour le découvrir!