Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Subaru Crosstrek

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi eux, les VUS sous-compacts sont les modèles qui ont connu la plus forte augmentation des ventes ces dernières années. Des véhicules de plus petit format que les VUS compacts, mais qui peuvent tout de même recevoir la traction intégrale, de série ou en option.

La première position de notre palmarès est occupée par la Subaru Crosstrek. Basée sur la Subaru Impreza mais avec une garde au sol rehaussée, la Crosstrek s’enrichit d’un nouveau moteur pour l’année-modèle 2021. En plus du 4-cylindres de 2 litres, on retrouve désormais un bloc de 2,5 litres plus puissant qui augmente encore l’agrément de conduite.

Photo: Germain Goyer

Grâce à un bon confort de roulement, un rouage intégral très efficace, une belle qualité de finition supérieure et un habitacle logeable, la Crosstrek cumule les qualités pour le marché québécois.

La deuxième marche du podium revient au VUS sous-compact le plus amusant à conduire : le Mazda CX-30. Comme toujours, le constructeur japonais a privilégié le plaisir de conduite, qui fait partie des points forts de ce petit véhicule.

Le roulement un peu plus ferme que celui de la Crosstrek et l’espace un peu plus restreint à l’arrière et dans le coffre lui ont coûté la première place face au VUS signé Subaru.

Enfin, on retrouve un nouveau venu à la troisième place : le Kia Seltos. Le fabricant coréen a privilégié un modèle plutôt grand afin de libérer le plus d’espace possible dans l’habitable. La très bonne capacité du coffre est également un point fort. C’est principalement pour cette raison que nous avons classé le Seltos devant son proche cousin le Hyundai Kona.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!

En vidéo : notre essai de la Subaru Crosstrek Outdoor 2021