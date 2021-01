Toyota Prius c : comment expliquer un problème de démarrage?

Toyota Prius c - Encore la seule

Il y a des avantages à être seul sur son étoile. On a la liberté d’être ce que l'on veut. Et puisque personne ne nous accompagne dans notre aventure, on évite d’être jugé et comparé aux autres. Voilà exactement ce qu’il se passe avec la Toyota Prius c. Toujours la …