Photo: Ford

Une nouvelle étude vient nous démontrer que les petites voitures causent le plus de décès sur la route. Selon l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis, 15 des 20 véhicules affichant le plus haut taux de mortalité sont des compactes et sous-compactes.

Les constructeurs ont beau les rendre plus sécuritaires avec une panoplie de coussins gonflables et d’aides à la conduite, leur taille et leur faible poids les désavantagent clairement lors des collisions. D’ailleurs, environ la moitié des véhicules avec le plus bas taux de mortalité sont des VUS de luxe.

Voici donc le palmarès peu enviable des voitures les plus meurtrières selon l’IIHS, basé sur une analyse des accidents mortels survenus de 2015 à 2018. Un coupé sport bien populaire apparaît même dans ce top 10.

Note : l’étude s’est penchée sur les modèles 2017 ainsi que les plus anciens ayant un design et un équipement similaires.