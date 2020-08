Étude : les véhicules usagés les plus sécuritaires pour les jeunes conducteurs

Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens d’acheter un véhicule neuf et de profiter des dernières technologies sur le marché. C’est encore plus vrai dans le cas des étudiants et autres jeunes conducteurs qui ont souvent un budget limité.

Or, pour ces personnes qui doivent se tourner vers les véhicules d’occasion, la sécurité ne devrait pas faire partie des éléments à sacrifier.

Le magazine américain Consumer Reports publie annuellement une liste de modèles recommandés pour les adolescents, en se basant sur des critères comme la fiabilité, l’efficacité des freins et l’agilité lors des manœuvres d’urgence.

Cette fois, il s’est associé à l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), le même organisme qui s’occupe d’effectuer des tests de collision aux États-Unis, pour vraiment cibler des véhicules solides, sécuritaires, fiables et performants qu’on peut trouver à bas prix.

Photo: Toyota

Tous les modèles identifiés parmi les meilleurs choix ont obtenu la note « Bon » aux tests de collisions de l’IIHS et un pointage de fiabilité supérieur à la moyenne selon Consumer Reports. En outre, ils comprennent de série un système de contrôle de la stabilité, freinent de 100 à 0 km/h sur 44 mètres ou moins et affichent un poids minimal de 2 750 livres ou 1 247 kilos (les petites voitures sont plus vulnérables en cas d’impact).

L’IIHS invite les jeunes conducteurs à privilégier ces véhicules usagés récents, sans oublier bien sûr de vérifier que tous les correctifs recommandés dans les rappels qui s’appliquent ont été apportés.

Voitures compactes

Audi A3 2017, 2020

BMW Série 3 2017-présent (fabriquée après novembre 2016)

Honda Insight 2019-présent

Hyundai Elantra GT 2018-présent

Kia Forte 2019-présent

Mazda3 2014-présent (fabriquée après octobre 2013)

Subaru Impreza 2014-présent

Toyota Corolla Hatchback 2019-présent

Toyota Prius Prime 2017-présent

Toyota Prius v 2015-2017

Volkswagen Jetta 2016-2018

Volvo S60 2017-2018

Voitures intermédiaires

Honda Accord 2013-présent

Hyundai Genesis 2016

Lincoln MKZ 2016-présent

Mazda6 2015-présent

Nissan Altima 2019-présent

Subaru Legacy 2013-présent (fabriquée après août 2012)

Subaru Outback 2013-présent (fabriquée après août 2012)

Volkswagen Passat 2016-2018

VUS compacts

Audi Q3 2016-présent

Buick Encore 2016-présent

Chevrolet Equinox 2016-présent

GMC Terrain 2014, 2016-présent

Honda CR-V 2015-2016, 2019-présent

Honda HR-V 2017-2018 (fabriqué après mars 2017)

Hyundai Kona 2018-présent

Kia Niro 2018

Mazda CX-3 2017-présent

Mazda CX-5 2014-présent

Nissan Rogue 2017-présent

Subaru Crosstrek 2018-présent

Subaru Forester 2016-présent

Toyota RAV4 2015-présent (fabriqué après novembre 2014)

VUS intermédiaires

Hyundai Santa Fe Sport 2017-2018

Kia Sorento 2016-présent

Lincoln MKX 2017-2018

Mazda CX-9 2017-présent (fabriqué après novembre 2016)

Nissan Murano 2015-présent

Fourgonnettes

Honda Odyssey 2015-2016

Kia Sedona 2016-2017

Toyota Sienna 2015-présent

