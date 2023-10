Rennsport Reunion 7 : le grand pèlerinage des “Porschistes”

Une célébration n’attend pas l’autre cette année chez Porsche, qui fête son 75e anniversaire à grands coups d’événements spéciaux et de nouveaux modèles. Mais quoi de mieux pour son anniversaire qu’une célébration entouré de ses pairs? Le Rennsport (qui est la combinaison des termes allemands Course et Sport) est le plus gros rassemblement de Porsche sur Terre et ne se produit qu’aux 2 ou 3 ans. Depuis 2011, c’est au circuit de Laguna Seca près de la ville balnéaire de Monterey, en Californie que ça se passe. On vise ici à souligner les exploits du constructeur en sport motorisé, mais également à réunir les passionnés de la marque au même endroit le temps d’un long weekend.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Guide de l’auto est allé à la rencontre de ces 91 000 Porschistes désireux de prendre part aux célébrations de ces exploits, mais également de garder la flamme de la passion allumée en plein virage vers l’électrification.

Entre compétition et exposition

Le Rennsport Reunion prend évidemment pleinement avantage de la piste de Laguna Seca et de ses multiples virages dans sa mission de commémoration. Plus de 300 voitures de compétition, neuves et anciennes, issues d’une variété d’associations et de séries de de course ont pris d’assaut le circuit tout au long de l’événement, dont les bolides 911 GT3 Cup de la série Deluxe Carrera Cup North America. Les spectateurs ont même pu assister à une course de tracteurs. Parce que oui, Porsche a produit des tracteurs jusqu’en 1963!

Photo: Louis-Philippe Dubé

C’est d’ailleurs dans cet esprit de compétition (et non agricole) que le constructeur a dévoilé la nouvelle GT3 R rennsport, une voiture réservée pour la piste limitée à 77 exemplaires au prix de 1,4 M chacun. Celle-ci n’est pas conçue pour participer à des courses officielles, mais plutôt pour fracasser des records de piste. D’ailleurs, le pilote d’usine Jörg Bergmeister a bouclé un tour du circuit en 1:20:00 à son premier tour. À titre comparatif, une 911 GT3 R préparée pour la course d’endurance IMSA a pris quatre secondes de plus pour faire le même exercice! D’ailleurs, votre fidèle serviteur a pu vivre des palpitations en piste en tant que passager dans une 718 Cayman GT4 RS avec à son volant nul autre que l’ancien pilote de Formule 1 Mark Webber.

Photo: Porsche

La marque de Stuttgart en a profité pour exposer une variété de grands crus issus de son musée, dont sa toute première création, la Porsche 356. Armée d’un moteur Volkswagen de 1,1 litre développant 35 chevaux, cet exemplaire a pris la route pour la première fois le 8 juin 1948, soit la date officielle de la naissance de Porsche.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Mais le Rennsport Reunion, c’est aussi les milliers de fidèles propriétaires qui envahissent les terrains vallonnés qui entourent la piste pour exposer leurs Porsche. Un arc-en-ciel composé de 924, 928, 944, 968, etc. avec évidemment des 911 de toutes déclinaisons générations, conditions, couleurs etc. C'est d'ailleurs ce qui ce qui donne l’âme puriste à cet événement. Et ces « Porschistes » viennent de partout pour exposer, même du Québec!

Une 944 bien de chez nous

Dans notre recherche de plaques ayant une bonne mémoire et arborant le fleurdelisé, nous avons rencontré Éric Deschenes, un passionné de la marque qui a parcouru les 5000 kilomètres séparant son domicile de Candiac du circuit de Laguna Seca pour exposer sa 944 Challenge Cup 1986. Cette monture au riche passé est l’un des 31 exemplaires de son espèce. Autrefois propriété du pilote automobile canadien Rick Bye, qui a notamment participé à deux saisons complètes de la Rothmans Cup Series en 1986 et 1987 à son volant en plus de nombreuses course d’endurance, cette 944 a depuis été restaurée avec des gants blancs par son nouveau propriétaire. Et ce, avec un souci de l’originalité obsessive allant jusque dans la teinte des boulons de l’époque!

Photo: Eric Côté

« Cet exemplaire n’a pas eu la vie facile, mais je tenais à la restaurer pour lui redonner sa gloire d’autrefois. Et ça, ça passe par les moindres détails, précise Deschesne. J’ai eu l’opportunité de la montrer à l’acheteur original, Rick Bye, une fois la restauration complétée, et celui-ci a versé une larme en la voyant! » nous a confié Deschesne.

Électrification omniprésente

Si le Rennsport Reunion peut être décrit comme une orgie mécanique qui satisfait tous les sens, parfumé d’une douce fragrance d’hydrocarbure, son organisateur tient tout de même à nous rappeler que l’électrification guette le monde du sport motorisé. Nous avons d’ailleurs croisé la Mission X, toute dernière création électrique du constructeur, mais également la GT4 e-Performan, forte de 1 073 chevaux et dans laquelle nous avons pu faire un tour il y a quelques mois.

Dans la zone exposition, par contre, les Porsche Taycan tout comme les bornes de recharge se faisaient rares – voire quasi inexistantes. Oui, le modèle est plutôt récent, mais ça amène à se poser la question sur l'engouement pour ces événements dans un contexte où il n’y a ni sonorité, ni odeur, ni boite manuelle ou même séquentielle.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Or, certains passionnés voient ce virage d’un regard plutôt positif. C’est le cas de Patrick Dempsey, star de la série télévisée Grey’s Anatomy et passionné d’automobiles, avec qui nous avons échangé quelques mots entre deux sessions d’autographes.

« La passion va évoluer avec la technologie. Les batteries deviendront plus petites, les voitures moins pesantes, plus dynamiques et agréables à conduire, mais il faut laisser cette technologie évoluer. Il ne faut pas non plus oublier que des carburants synthétiques sont également en développement, qui ont le potentiel de garder nos voitures à combustion sur la route et sur la piste sans impact sur l’environnement, » a confié Dempsey au Guide de l’auto.

« En tant que passionnés, nous avons une responsabilité envers l’environnement, et même si je ne crois pas qu’une seule technologie va régler le problème, je crois que l’évolution des diverses technologies propres passe inévitablement par la course automobile! »

À voir aussi : Porsche GT4 e-Performance : 2 tours dans une voiture électrique de 1 073 chevaux!