Porsche dévoile la 911 GT3 R rennsport de 1,4M $ à Laguna Seca

Les éditions spéciales se suivent à chaque génération de la 911 chez Porsche, offrant aux puristes aux poches profondes la possibilité de mettre la main sur une version à tirage limité qui vient souvent avec des performances et une habileté accrues.

Dans le cadre du septième rassemblement annuel Rennsport au circuit de Laguna Seca – qui est considéré comme le plus gros rassemblement Porsche sur le globe - les représentants de la marque ont levé le voile sur une déclinaison de la 911 construite exclusivement pour la piste, mais qui rend spécifiquement honneur à cette messe automobile des plus prestigieuses.

Un moteur qui tourne à 9 400 tr/min !

Basée sur la déjà belligérante GT3 R, la GT3 R rennsport est décrite par son créateur comme l’une des 911 les plus extrêmes de l’histoire de la mythique sportive. Son six cylindres de 4,2 litres atmosphérique développe pas moins de 611 chevaux à 9 400 tr/min – ce qui représente 145 chevaux par litre. Considérant que la puissance de la GT3 R sur laquelle elle est basée culmine à 557 chevaux, on peut affirmer que le moulin renouvelé est un réel tour de force mécanique en soi. Toute cette cavalerie est canalisée vers les roues arrière par la boite séquentielle légèrement altérée de la GT3 R.

Le moteur carbure à l’essence de compétition, mais peut également s’alimenter d’E25, soit de l’essence contenant jusqu’à 25% d’éthanol, ou encore de carburant synthétique que le constructeur tient à développer pour offrir une alternative carboneutre aux énergies fossiles.

La fibre de carbone a été élue comme matériau pour mouler la carrosserie, qui est visiblement plus large que la 911 GT3 R. Cette carrosserie peut être peinte en sept différents coloris, mais Porsche offre également des livrées thématiques qui rendent honneur aux 911 de compétition d’autrefois. La livrée "Flacht Design" combine le rouge et le blanc, un mariage utilisé à maintes reprises par la branche de sport motorisé Porsche Motorsport. La "Rennsport Reunion Design" rend hommage à la portion tire-bouchon du circuit de Laguna Seca, et la livrée "Speed Icon Design" est composée de différentes nuances de bleu, qui mettent l'accent sur la largeur prononcée du véhicule.

La légèreté, une priorité

Peu importe la couleur choisie, la GT3 R rennsport est chaussée de roues BBS de 18 pouces de diamètre à boulon central, une autre touche typique de la 911 en compétition. Ces jantes cachent des étriers AP Racing monoblocs munis de plaquettes montées sur des supports en titane qui réduisent la masse non suspendue d'un kilogramme. Ceci, combiné à une série de composantes plus légères les unes que les autres apposées sur la voiture dans un esprit obsessif d’alléger le tout, donnent à la GT3 R rennsport un poids à sec de seulement 1 240 kg. Côté châssis et suspension, on retrouve essentiellement les mêmes composantes que sur la GT3 R.

La 911 GT3 R rennsport est livrable avec deux types d'échappements. Le premier, double et entièrement ouvert délivre toute la symphonie sonore que le moteur à plat peut délivrer. Le second inclut des silencieux et catalyseurs et est conçu pour les pistes qui imposent une restriction sur le bruit...

L’habitacle se présente en toute simplicité, avec un seul siège pour le conducteur, un arceau de sécurité et de toutes les autres composantes nécessaires à son homologation par la FIA.

L’exclusivité, la complexité et la performance qui défie les limites de la physique viennent inévitablement avec un prix élevé. En effet, la production de cette 911 GT3 R rennsport sera limitée à seulement 77 exemplaires, chacun portant une étiquette de prix d’un peu plus d’un million de dollars américains, ce qui représente environ 1,4 million au taux de change actuel.

