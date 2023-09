On a vu le film Gran Turismo et voici ce qu’on en a pensé

Qui n’a pas déjà rêvé de devenir un pilote de course? Malheureusement, il s’agit d’une discipline qui n’est pas accessible à tous, notamment en raison des larges sommes qu’il faut dépenser. Mais plusieurs peuvent se réjouir avec les différents simulateurs de courses offerts sur le marché comme le jeu Gran Turismo (GT).

Mais si ce désir se transformait en réalité? L’adaptation cinématographique de GT met en scène la vie personnelle et le début de la carrière de Jann Mardenborough (interprété par Archie Madekwe). Amateur du jeu, il a pu prendre part à un concours qui lui a permis d’accomplir son plus grand souhait : celui d’être un pilote de course.

L’histoire commence alors que Jann était en pleine année sabbatique, après avoir quitté ses études à l’université. Tandis que ses parents l’encouragent à poursuivre sa formation, le jeune passait une partie de son temps à s’amuser avec Gran Turismo sur sa PlayStation.

Parallèlement, Nissan préparait la GT Academy — un partenariat entre le constructeur et PlayStation. Le but était de donner l’occasion aux adeptes du jeu vidéo de devenir de vrais pilotes de course. Le principe voulait rendre le sport motorisé plus facilement accessible au public, tout en dénichant les talents cachés.

C’est alors que la GT Academy lance un concours pour que les joueurs tentent leur chance en effectuant un Time Trial sur Gran Turismo 5. Seule une poignée de personnes (sur 90 000 !) avaient été sélectionnées, ce qui a été le cas de du jeune Mardenborough.

Une histoire fidèle

La série de rebondissements couvre l’essentiel du parcours de Jann — son entrainement physique, ses premières courses, l’obtention de sa Super License ainsi que ses victoires et ses défaites. L’adaptation cinématographique suit assez fidèlement les évènements de la vie de Mardenborough. Et c’est sans surprise, puisque le vrai pilote était présent sur le plateau en tant que co-producteur, consultant et cascadeur.

Photo: Sony Pictures

Le film dure plus de deux heures et jamais on ne sent de longueurs, puisque les péripéties s’enchaînent les unes après les autres. Par exemple, à son arrivée à l’académie Jann fait face à ses premiers défis. L’instructeur en chef Jack Salter (interprété par David Harbour) montre son scepticisme par rapport aux capacités des candidats. Par conséquent, il leur fait subir des tests physiques et mentaux dans le but de les décourager avant de les amener sur la piste et de les éliminer petit à petit.

Entre chaque épreuve, nous pouvons apprécier la progression psychologique du protagoniste. On perçoit d’abord le désenchantement, mais au fur et à mesure, Jann développe une volonté de gagner et de prouver son talent. Ce sont ces moments qui nous ont permis de connecter avec lui et de se rappeler que la course implique aussi grandement ce qui se passe entre les deux oreilles.

Mais puisque l’on voit les éléments saillants de sa carrière, peu de place est laissée pour l’émancipation des personnages secondaires comme les relations amoureuses et familiales ou encore la rivalité entre les pilotes. À ce sujet, on a l’impression que c’est le scénario qui pousse les évènements, au lieu de les laisser se développer naturellement au sein de l’histoire. Par exemple, Jack demande à faire attention à certains athlètes et automatiquement, ces pilotes deviennent des antagonistes, sans trop comprendre pourquoi.

Soulignons au passage la qualité visuelle et le style qui incorporent plusieurs clins d’œil au jeu vidéo comme la déconstruction en temps réel du véhicule, l’affichage des pièces et aussi les lignes de course. Nous n’avons pas pu nous empêcher de sourire face au son iconique du feu de départ.

Une chose est certaine, le film nous donne le goût de démarrer notre PlayStation et nous amuser sur le circuit. Bon visionnement!

Développée par Polyphony Digital et produit par Kazunori Yamauchi, la série de jeux Gran Turismo simule la conduite automobile de voitures de production jusqu’aux voitures de course. Il tente de reproduire le plus fidèlement possible la dynamique, le son et l’esthétique des véhicules, ainsi que la surface et les distances véritables des pistes les plus iconiques comme encore le Nürburgring en Allemagne. Par ailleurs, Gran Turismo a été réalisé exclusivement pour la console PlayStation.

