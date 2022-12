Land Rover Range Rover 2023 : le premier VUS de luxe, 50 ans plus tard

Le Range Rover de Land Rover a été le premier VUS de luxe, inaugurant ainsi un nouveau créneau du marché. Depuis cette lointaine époque, on ne compte plus aujourd’hui les constructeurs qui ont choisi de développer ce type de véhicule, mais le Range Rover demeure le précurseur.

Pour la refonte de ce modèle emblématique, connu mondialement comme le Range, les concepteurs de Land Rover ont choisi de le faire évoluer, plutôt que de le transformer radicalement, afin de créer la cinquième génération.

Les codes stylistiques de la marque répondent présent, le Range Rover étant toujours doté d’un toit flottant, d’un capot de type coquillage, d’un hayon s’ouvrant en deux parties et d’une puissante ceinture de caisse, mais chacune des surfaces nettes de sa carrosserie semblent avoir fait l’objet d’un lissage, histoire de rajeunir son look. Avec sa couleur Batumi Gold et ses jantes en alliage de 23 pouces peintes en noir, notre Range Rover First Edition ne manque pas de cachet.

Le grand confort

À son volant, on a vraiment l’impression de dominer la route en raison d’une excellente visibilité tous azimuts, sauf vers l’arrière. L’insonorisation est très réussie, le moteur se montre discret en conduite souple et la boîte automatique égrène les rapports sans soubresauts.

La caisse est rigide et la suspension pneumatique, dont les calibrations sont variables en continu, s’adapte à l’avance au profil de la route en s’appuyant sur les données du système de navigation. Le Range Rover est doté d’une nouvelle suspension arrière à cinq bras, de barres antiroulis actives fonctionnant grâce au système électrique de 48 volts, de roues arrière directrices, et d’un différentiel arrière vectoriel, ce qui permet à ce mastodonte de faire preuve d’un certain aplomb en virage, les mouvements de la caisse étant bien maîtrisés. Cela dit, le Range Rover n’a aucune prétention sportive, tous ces composants servant plutôt à assurer le confort que la dynamique. Le seul bémol que l’on peut émettre est que les jantes de 23 pouces affectent inversement le confort sur une chaussée dégradée.

V8 biturbo BMW

Sous le capot de notre Range Rover First Edition, on retrouve un V8 biturbo de 4,4 litres produit par BMW. Ce moteur de 523 chevaux et 553 lb-pi de couple n’a aucun problème à animer ce VUS de plus de 2 700 kilos, et le Range Rover est aussi rapide qu’un Cadillac Escalade-V pour le sprint de 0 à 100 km/h. Seule ombre au tableau, le système d’arrêt/démarrage provoque une vibration un peu trop sentie, autant à l’arrêt à un feu de circulation qu’au démarrage. La capacité de remorquage est chiffrée à 7 700 lb, et le Range Rover est capable de traverser un gué de 900 millimètres de profondeur, bien que la plupart des acheteurs ne se hasarderont jamais à le faire!

Notre consommation de carburant s’est soldée par une moyenne observée supérieure à 15 L/100 km , même si la majorité de nos déplacements se sont déroulés en conduite solo. Un moteur à six cylindres de 3,0 litres peut également être commandé pour une consommation plus raisonnable.

Une motorisation hybride rechargeable composée d’un 6 cylindres de 3,0 litres et d’un moteur électrique est également disponible, et Land Rover compte lancer un Range Rover à motorisation électrique en cours d’année 2024.

Habitacle épuré

Le Range Rover accueille conducteur et passagers dans une ambiance raffinée créée par un design épuré. L’agencement des couleurs et des textures est particulièrement joli, et l’écran central incurvé de 13,1 pouces à retour haptique semble flotter sur la planche de bord. Idem pour l’écran remplaçant le bloc d’instruments.

La connectivité sans-fil avec Apple CarPlay et Android Auto est au programme, et un compartiment de recharge par induction pour téléphone portable est logé dans la console centrale. Notre Range est aussi équipé d’une banquette arrière modulable permettant au passager de droite de bénéficier d’un confort accru à la pression d’une touche sur l’écran localisé sur l’appui-bras central, laquelle avance le siège avant au maximum, déploie un repose-pied et incline le dossier de la place arrière.

Un sérieux bémol

Le talon d’Achille du manufacturier demeure, encore et toujours, la fiabilité à long terme de ses véhicules. Dans le plus récent sondage Vehicle Dependability Survey de la firme spécialisée J.D. Power and Associates, lequel mesure les problèmes rapportés par la clientèle au cours des trois premières années d’usage, Land Rover se classe au 26e rang sur 26 marques répertoriées. Il est clair que ce sondage porte sur les modèles 2019 de la marque et que des améliorations ont pu être apportées depuis, mais il faudra un certain temps avant de voir si Land Rover a réussi à inverser la tendance.

