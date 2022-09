Le Ram 2500 Rebel débarque pour 2023, moteur diesel en prime

Décidément, c’est la semaine des grosses camionnettes! Après le Chevrolet Silverado HD 2024 et le Ford Super Duty 2023, c’est au tour de Ram de faire trembler le sol avec un nouveau modèle qui comble un vide dans sa gamme de camionnettes Heavy Duty.

Le Ram 2500 Rebel 2023 vient en effet s’insérer entre les Big Horn et Power Wagon, mais contrairement à ce dernier qui n’offre que le V8 HEMI de 6,4 litres, il sera également disponible avec le six cylindres turbodiesel Cummins de 6,7 litres.

850 livres-pied

Voyant le succès du Ram 1500 Rebel et des nombreuses autres camionnettes axées sur le hors route, le constructeur propose donc cet ajout qui vient répliquer au Ford F-250 Tremor. Profitant du châssis du Power Wagon, le nouveau 2500 Rebel fournit une puissance de 370 chevaux et un couple retentissant de 850 livres-pied dès 1 700 tours/minute avec le moteur Cummins, jumelé à une boîte automatique à six rapports.

Photo: Stellantis

Sinon, le V8 HEMI crache 410 chevaux et 429 livres-pied via une automatique à huit rapports. L’avantage ici est le système de désactivation des cylindres qui économise de l’essence lorsque le camion n’est que légèrement sollicité, de même qu’un treuil intégré à l’avant pouvant tirer jusqu’à 12 000 livres. Ram assure que son câble synthétique robuste ne se déformera et ne se détériorera jamais.

Une suspension tout-terrain exclusive dans la catégorie mariant des ressorts hélicoïdaux avec un système à cinq bras est incluse de série. En option, il est possible de choisir la suspension arrière pneumatique qui assure un roulement plus doux sur la route. En passant, la capacité de remorquage maximale du Ram 2500 Rebel 2023 s’élève à 16 870 livres et sa charge utile, à 3 140 livres.

Un look qui dit tout

L’extérieur du camion s’apparente de très près à celui du modèle Power Wagon, mais on note un capot sport signé Mopar ainsi que des écussons spécifiques. Les jantes de 18 pouces (d’autres de 20 pouces s’ajouteront ultérieurement) se chaussent de pneus hors route de 33 pouces et des plaques de protection recouvrent aussi bien le réservoir de carburant que le boîtier de transfert.

Photo: Stellantis

Dans la cabine (Crew Cab seulement), du tissu ou un choix de cuirs sont proposés pour les sièges. Très pratique en conduite hors route, le système de caméra à 360 degrés comprend une vue avant avec lignes pour guider le conducteur à travers les obstacles. On peut aussi voir à l’écran les deux côtés de la remorque qu’on s’apprête à atteler.

Le nouveau Ram 2500 Rebel 2023 sera en vente au Canada plus tard cet automne à partir de 77 545 $ incluant les frais de transport et de préparation.

