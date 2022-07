En studio : une première boutique Lucid à Montréal

En 2022, cinq nouvelles marques arrivent sur le marché nord-américain : Rivian, Imperium Motors, Fisker, VinFast et Lucid Motors. Cette dernière débarque au Québec dès cet automne.

Au cours de cette nouvelle capsule En Studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy expliquent comment le tout se passera.

« C’est évident que Lucid a un modèle d’affaires qui s’apparente beaucoup à celui de Tesla », observe Antoine. Il ajoute que la firme distribuera d’abord une berline, la Air.

Photo: Antoine Joubert

Elle concurrencera la Mercedes-Benz EQS, la Porsche Taycan et la Tesla Model S. Plus tard, Lucid commercialisera un VUS et une plus petite voiture. « Le VUS, on connaît déjà son identité. Il s’appellera Gravity et il rivalisera directement le Tesla Model X », mentionne Antoine.

Photo: Lucid Motors

Une boutique à Montréal

Lucid Motors s’est déjà établi à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce n’était qu’une question de temps avant que la marque s’implante ailleurs au Canada avec d'autres boutiques. « Celle de Toronto est sur le point d’arriver en ce moment même. On sait maintenant que Lucid Motors aura ses locaux à Montréal sur la rue Saint-Jacques », expose le chroniqueur.

Visionnez la capsule En studio au haut de cet article pour connaitre tous les détails.

