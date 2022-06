En vidéo : Le Guide de l’auto conduit le GMC Sierra AT4X 2022

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, le chroniqueur Antoine Joubert a mis à l’essai le nouveau GMC Sierra 2022.

Pour 2022, le Sierra reçoit notamment plusieurs retouches esthétiques à l’extérieur et à l’intérieur. De plus, deux nouvelles versions s’ajoutent au catalogue : l’AT4X qui est axé sur le hors-route, et le Denali Ultimate qui représente le summum du luxe chez GMC.

« On est au volant du GMC Sierra AT4X [et] franchement, la suspension est impressionnante parce qu’il y a beaucoup de débattement », se réjouit Antoine. En effet, par rapport aux autres modèles de la camionnette, les amortisseurs ont été rehaussés de deux pouces.

« Cette version AT4X est aussi équipée de divers modes de conduite qui permettent de s’adapter à l’environnement dans lequel on se trouve », explique le journaliste. Parmi ceux-ci, le conducteur peut choisir entre les modes normal, tout-terrain et extrême. De plus, il est possible de verrouiller les différentiels à l’avant et à l’arrière.

Photo: Antoine Joubert

V8 au menu

Le Sierra AT4X propose une seule mécanique, un V8 6,2 litres de 420 chevaux et 460 lb-pi de couple au « rendement exceptionnel ». « Je pense cependant qu’il aurait été intéressant d’offrir en option le moteur Duramax diésel de 3,0 litres », se désole Antoine.

Sur la route, notre chroniqueur souligne le confort nettement supérieur à la version AT4. Quant à l’habitacle, il note la riche présentation et l’excellente qualité de finition. « Il faut savoir que le Sierra, pour 2022, a droit à un nouveau poste de conduite, une planche de bord plus moderne et une console centrale beaucoup plus ergonomique », conclut-il.

Photo: Antoine Joubert

