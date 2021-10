GMC Sierra 2022 : cinq choses à savoir

Pour 2022, le GMC Sierra reçoit deux nouvelles moutures ainsi qu’une bonne mise à jour esthétique.

Voici cinq choses à savoir sur le GMC Sierra 2022.

Nouveau design

Toutes les versions du Sierra ont été révisées du point de vue esthétique. Le camion arbore de nouveaux phares à double projection qui ont été dessinés dans le but de lui conférer un look plus costaud et plus large. Par ailleurs, une séquence d’éclairage animé s’active à l’approche, au démarrage ou à l’éloignement du Sierra.

Les variantes Denali et SLT ont droit à de nouvelles jantes. Finalement, trois autres couleurs figurent au catalogue : Titanium Rush métallique, Bleu dynamique métallique et Sable du désert métallique.

Habitacle repensé

Souvent critiqué pour sa présentation intérieure très sobre, le GMC Sierra fait un bond dans le futur pour 2022. L’instrumentation numérique incorpore désormais un écran de 12,3 pouces et la console centrale a été complètement redessinée. L’affichage tête haute de 15 pouces est également offert.

À partir des versions SLE, le système d’infodivertissement fonctionne avec Google. Celui-ci regroupe les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série et la fonction Alexa d’Amazon est en option. L’écran mesure 13,4 pouces.

Photo: General Motors

AT4X et Denali Ultimate au catalogue

Parmi les nombreuses moutures disponibles du Sierra, deux nouveautés s’ajoutent pour 2022 : AT4X et Denali Ultimate.

Le Denali Ultimate représente l’apogée du luxe du Sierra. Esthétiquement, il arbore une grille chromée avec des accents noirs et des jantes de 22 pouces. À l’intérieur, vous retrouvez une sellerie en cuir et des éléments en cuir parsemés dans les portières, la console centrale et au niveau de l’instrumentation.

Photo: General Motors

L’AT4X emprunte une approche complètement opposée. En effet, cette version hors route emploie des suspensions Multimatic et des amortisseurs DSSV. De plus, le véhicule utilise des différentiels à verrouillage électronique avant et arrière. Le conducteur peut sélectionner plusieurs modes de conduite pour le hors route, notamment grâce au boîtier de transfert à deux vitesses.

Ces deux nouvelles versions sont équipées du moteur V8 de 6,2 litres, le plus puissant de la gamme du Sierra.

4, 6 et 8 cylindres au menu

Les déclinaisons Pro, SLE et Elevation arrivent de série avec un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres. Au moment d’écrire ces lignes, GMC n’avait pas divulgué la puissance, contrairement au couple qui est de 420 lb-pi.

Avec cette motorisation, qui est jumelée à une boite automatique à huit rapports, le Sierra peut tirer des charges allant jusqu’à 9 400 lb.

Photo: General Motors

Trois autres moteurs sont proposés sous le capot du Sierra 2022. D’abord le six cylindres turbodiésel 3,0 litres de 277 ch et 460 lb-pi qui peut remorquer jusqu’à 13 200 lb.

Ensuite, il y a un V8 5,3 litres de 355 ch et 383 lb-pi, puis un autre de 6,2 litres, 420 ch et 460 lb-pi. Les capacités de remorquage sont de 9 700 lb à 11 500 lb et 13 300 lb respectivement. Les trois dernières versions mentionnées sont servies par une transmission à dix rapports.

Le consommateur peut choisir entre les rouages à propulsion ou à quatre roues motrices, disponibles sur toutes les variantes.

Plusieurs aides à la conduite

Suivant la tendance de l’industrie, le GMC Sierra utilise sa suite d’aides à la conduite GMC Pro Safety. Les technologies incluent notamment : le système de prévention de collision frontale, le freinage automatique d’urgence, le système de détection des piétons à l’avant, le système d’aide au maintien dans la voie avec le système et le régulateur de distance.

Au sommet de la gamme, le Denali Ultimate est offert de série avec le système de conduite semi-autonome Super Cruise, optionnel sur le Denali. D’autres aides à la conduite sont offertes avec l’ensemble technologique.

Photo: General Motors

Le GMC Sierra arrivera en concession lors du premier trimestre de 2022. Les prix seront annoncés plus près de la date de commercialisation.

