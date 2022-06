Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Audi A4 et A5

Les voitures compactes de luxe peinent désormais à lutter face aux VUS compacts de luxe, qui grignotent toujours plus de parts de marché.

Cela dit, ces véhicules demeurent des valeurs sûres, et sont à considérer si vous recherchez un peu de luxe.

Les Audi A4 et A5 au sommet

Pour la troisième année consécutive, ce sont les Audi A4 et A5 qui prennent la tête du classement. La berline A4 bien sûr, mais aussi la déclinaison A5, qui peut compter sur les versions coupé, cabriolet et Sportback pour séduire. Sans oublier l’A4 Allroad, plus aventurière, et les S4 et S5 et RS 5 plus sportifs.

Photo: Audi

Une diversité qui se retrouve également sous le capot, avec des motorisations plutôt sages - on parle ici du 4 cylindres 2 litres turbo -, mais aussi plus vigoureuses avec le V6 turbo de 2,9 litres qui frôle les 450 chevaux. Quel que soit le bloc choisi, l’A4 et l’A5 se démarquent grâce à leur conduite plaisante et raffinée qui demeure au sommet de la catégorie. Il est étonnant de constater à quel point ces deux modèles restent pertinents au fil des ans.

Enfin, le dernier point fort des A4 et A5, c’est leur habitable remarquablement bien construit, qui utilise des matériaux de grande qualité.

Photo: Tobias Sagmeister

Les finalistes

Derrière Audi, ce sont les BMW Série 3 et Série 4 qui se distinguent. En dépit d’une refonte prévue pour l’année modèle 2023, les modèles actuels demeurent assurément dans le coup. Comme chez Audi, les Série 3 et Série 4 sont disponibles dans une grande variété de versions. Parmi les nouveautés notables en 2022, sachez que les variantes M3 et M2 Competition reçoivent dorénavant le rouage intégral.

Photo: Fabian Kirchbauer

Décriées pour leur partie avant clivante, les Série 4 et M3 se caractérisent toujours par leur calandre proéminente, qui est loin de faire l’unanimité. De leur côté, les autres Série 3 conservent une partie avant plus consensuelle.

Comme en 2021, la troisième marche du podium n’est pas occupée par une voiture allemande, mais coréenne. La Genesis G70 a été redessinée pour 2022, notamment la partie avant et le système multimédia. Bien que la marque Genesis soit encore peu connue et que son image soit floue, la G70 gagne à être connue.

Photo: Marc-Andre Gauthier

Bien finie, très bien équipée pour le prix payé, performante et agréable à conduire, elle cumule les qualités pour un tarif très raisonnable dans la catégorie. Dommage que ses places arrière manquent de dégagement et que son coffre soit petit. Sans ces défauts, la Genesis pourrait plaire davantage.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!