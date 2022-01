Recommandez-vous le Ford Escape hybride non-rechargeable?

Je magasine actuellement un véhicule utilitaire sport (VUS) idéalement de format compact. Histoire de me donner bonne conscience, j’aimerais une motorisation hybride. Recommandez-vous l’achat d’un Ford Escape hybride non rechargeable?

Bonjour Paul,

Certains manufacturiers tardent à s'engager dans l’électrification des transports, mais ce n’est pas le cas de Ford. En effet, dès le milieu des années 2000, le constructeur américain a emprunté le virage de l’hybride avec l’Escape notamment.

Dans le cas de l’Escape hybride non rechargeable 2022, on a droit à un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L jumelé à un moteur électrique. La puissance combinée s’élève à 200 chevaux, ce qui est tout à fait suffisant considérant le format et la vocation du véhicule.

Alors que certains manufacturiers réservent les mécaniques hybrides aux versions plus cossues, Ford n’a pas adopté cette stratégie. Et c’est tant mieux. En effet, la technologie hybride est offerte sur les versions SE, SEL et Titanium. Pour faire le saut d’une version SE à essence et une version SE hybride, il faut allonger 2 200 $ supplémentaires, ce qui est tout à fait raisonnable. Il est à noter que nous ne vous recommandons pas forcément d’opter pour une version Titanium qui vous coûtera plus de 37 000 $. Une version SEL ou même SE, sera moins chère et elle accomplira le même boulot au final.

Au cours d’un essai routier réalisé cet automne, nous avons été surpris de constater à quel point l’habitacle était spacieux pour un VUS compact. En plus d’un coffre volumineux, l’espace à l'arrière est généreux. Au terme de l’essai de plus de 1000 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 6,1 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 5,9 L/100 kilomètres. L’Escape hybride gagne donc également des points à chapitre.

Bien que la feuille de route de l’Escape ne soit pas sans faute au cours des dernières années, nous avons confiance dans le produit actuel, tout dépendant de la version sélectionnée. Nous sommes d’avis que la version à motorisation hybride est particulièrement intéressante. Dans le même créneau, nous vous invitons à jeter un coup d’œil au Toyota RAV4 qui propose, lui aussi, une version hybride.