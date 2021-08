C’est officiellement la fin pour la Toyota Avalon

La Toyota Avalon ne sera pas de retour au Canada pour l'année-modèle 2022. Un responsable des communications de Toyota Canada a confirmé la nouvelle à l'équipe du Guide de l'auto.

Au terme de l’année-modèle 2021, cette berline pleine grandeur japonaise prendra donc sa retraite en sol canadien. La division canadienne de Toyota lance donc la serviette plus rapidement qu'aux États-Unis, où l'Avalon sera commercialisée pour une dernière année en 2022.

Avec la disparition des Buick LaCrosse, Chevrolet Impala, Volkswagen Arteon et Ford Taurus au cours des dernières années, force est de constater que le segment des berlines pleine grandeur est en déclin. Et c’est sans parler des Chrysler 300, Dodge Charger et Nissan Maxima dont l’avenir est plus qu’incertain. Néanmoins, Toyota avait tenté de redonner vie à l’Avalon en introduisant la version Limitée AWD en 2020. Celle-ci était peu convaincante et peu intéressante, surtout par rapport à la Lexus ES 250. Rappelons qu’aux États-Unis, une déclinaison hybride était également offerte.

Au moment d’écrire ces lignes, un concessionnaire de la grande région de Montréal nous confirmait qu’il restait moins de cinq exemplaires neufs de l’Avalon dans la province. À l’échelle canadienne, Toyota en a vendu 209 unités en 2020, contre 405 unités en 2019.

