En vidéo : comment prévenir les dommages sur votre auto

L’entretien de véhicules électriques, comment ça marche?

Les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques étant de plus en plus nombreux sur nos routes, il est primordial de savoir de quelle manière on doit les entretenir. Pour ce faire, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu André Gamelin de chez Pièces d’auto Super dans le cadre de l’émission …