Je m'intéresse au Mazda Tribute pour remplacer ma Mazda3 2008 : votre opinion?

Je possède une Mazda3 2008 et j’aimerais la remplacer par un Mazda Tribute à moteur 4 cylindres de l’année 2011.

Qu’en pensez-vous?

Bonjour Mario,

Il est d’abord évident qu’avant de parler du Tribute lui-même, il est important de mentionner que tout est une question de condition et d’entretien. Inutile de vous diriger vers ce véhicule s’il est en piteux état et que la corrosion a fait son œuvre depuis déjà plusieurs années.

De ce fait, je vous recommande d’abord une inspection complète du véhicule, qui ne vous coûtera qu’une centaine de dollars, mais qui pourrait vous faire économiser beaucoup de sous si certains problèmes devaient survenir.

Maintenant, que penser du Tribute? Vous n’êtes évidemment pas sans savoir que ce véhicule est en réalité un clone du Ford Escape, qui ne diffère que par quelques détails esthétiques. Il n’y a donc aucun avantage à choisir le Ford ou le Mazda, puisqu’il s’agit du même produit.

Les problèmes les plus connus de ces modèles sont généralement relatifs à la transmission, à la suspension arrière et à la corrosion, qui débute souvent aux bas de caisse et aux pourtours d’aile.

Photo: Mazda Tribute 2011

La transmission pourrait donc être le principal point à surveiller. Assurez-vous ainsi de la condition de l’huile et de son rendement. Et si vous êtes en mesure de savoir à quand remonte le dernier entretien de la boîte, c’est tant mieux!

Non, le Tribute n’est pas aussi solide qu’un Toyota RAV4. Moins durable au niveau des pièces de soubassement et de la carrosserie, et moins raffiné sur le plan mécanique. Cela explique d’ailleurs son prix, probablement deux fois moins élevé pour un modèle de même âge et de même condition, que chez Toyota.

Or, si sa condition est bonne et que vous en faites un entretien raisonnable, il pourrait vous satisfaire pendant encore de longues années. Car les gens qui l’ont possédé dans le passé et qui possèdent toujours ce modèle en sont généralement très satisfaits. À choisir avant un Chevrolet Equinox et un Jeep Patriot, qui sont offerts à prix comparables.

