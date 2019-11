Marc Lachapelle élu Journaliste automobile de l’année pour la 4e fois

Marc Lachapelle, collaborateur de longue date du Guide de l’auto, a été sacré Journaliste automobile de l'année 2019 lors de la 36e édition des Prix de journalisme décernés par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC).

La cérémonie a eu lieu le 29 octobre au Centre des congrès d'Ajax, en Ontario.

Le prix du Journaliste automobile de l'année de l'AJAC existe depuis 1984 et c’est le plus important honneur dans le domaine au Canada. En devançant Lorraine Sommerfeld, Marc est devenu le premier quadruple vainqueur, lui qui avait aussi remporté ce prix en 1994, 2005 et 2017.

Il y est arrivé en inscrivant son texte sur la Bugatti Divo qui a été publié dans le Guide de l’auto 2020, son essai du Porsche Cayenne Turbo S E-Hybride publié sur le site web du Guide, sa chronique Des Fêtes branchées en voiture électrique publiée dans le Journal de Montréal et ses affiliés de même que son article en anglais sur le lancement de Zeal Motor et son Fat Truck publié sur Autofile.ca.

« Jaguar Land Rover est fière de présenter le prix du Journaliste de l'année de l'AJAC comme elle le fait depuis la création de la catégorie en 1984, a déclaré John Lindo, directeur marketing et relations publiques pour Jaguar Land Rover Canada. C'est un privilège de pouvoir lire le travail des journalistes sélectionnés puisqu'il s'agit des articles automobiles de très haute qualité. Ce n'est pas étonnant que Lorraine et Marc soient honorés puisqu'ils sont deux des meilleurs journalistes de l'industrie. »

Marc était par ailleurs finaliste pour le Prix de journalisme environnemental présenté par Nissan Canada grâce à sa chronique intitulée J'ai signé le pacte malgré mon métier énergivore. C’est finalement Jil McIntosh qui a été couronnée dans cette catégorie.

Bravo, Marc, pour ton travail exceptionnel et tes précieuses contributions au succès du Guide de l’auto!