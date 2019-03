Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Mazda MX-5

Le printemps est à nos portes, et cette année, on s’est enfin décidé à se procurer une décapotable abordable. Mais laquelle choisir? Pour aider le consommateur à faire un choix éclairé, le Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans une foule de catégories, dont celle des décapotables.

Le titre du Meilleur achat pour 2019 a été décerné à la Mazda MX-5, une petite décapotable biplace qui propose un agrément de conduite indéniable. Avec sa superbe tenue de route, sa direction précise et son caractère enjoué, la MX-5 est la preuve que l’on n’a pas besoin d’une motorisation surpuissante pour avoir du plaisir au volant.

Malgré tout, le roadster de Mazda profite cette année d’une plus grande cavalerie sous le capot, alors que son quatre cylindres de 2,0 litres produit désormais 181 chevaux. Le couple du moteur est également mieux exploité à mi-régime, signifiant des accélérations de dépassement légèrement plus franches. De plus, la MX-5 plaît par son design résolument séduisant et dynamique, son habitable bien fini et, en option, un toit rétractable à commande électrique ajoutant une touche de luxe. La Mazda MX-5 se détaille à partir de 32 900 $ avant les frais de transport et de préparation.

Photo: FCA

En deuxième place parmi les décapotables abordables, on retrouve la Fiat 124 Spider (PDSF à partir de 34 795 $) qui partage son architecture avec celle de la MX-5. Cependant, elle a une personnalité qui lui est propre avec un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre, bon pour 160 chevaux. On aime son design extérieur, la finition de son habitacle et, bien entendu, son agrément de conduite.

La Ford Mustang décapotable (PDSF à partir de 35 699 $) figure en troisième place. Elle est équipée soit d’un quatre cylindres turbo de 310 chevaux, soit d’un rutilant V8 de 5,0 litres développant 460 chevaux bien en santé. Évidemment, les performances et le comportement routier sont les points forts de la Mustang, mais son caractère sportif et son design athlétique sont difficiles à ignorer.