Photo: Ford Motor Company

Après vous avoir montré le palmarès des 10 véhicules les plus volés au Québec en 2021, refaisons l’exercice pour l’ensemble du pays. Encore une fois, les données proviennent d’Équité Association, un nouvel organisme national indépendant et sans but lucratif qui possède ses propres services d’enquête mais s’appuie sur les données du Bureau d’assurance du Canada.

Bien que la liste des modèles soit semblable, l’ordre diffère et on note aussi un plus grand nombre de camionnettes parmi les cinq premières positions.