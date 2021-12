Photo: Adobe Stock

Le palmarès peu enviable des 10 véhicules les plus volés de 2021 vient d’être publié par Équité Association, un nouvel organisme national indépendant et sans but lucratif qui possède ses propres services d’enquête, mais s’appuie sur les données du Bureau d’assurance du Canada.

Sans surprise, le vol d’automobiles au moyen de l’électronique est en hausse partout au pays, car de plus en plus de modèles sont équipés de technologies comme l’accès sans clé avec démarrage à bouton-poussoir. Équité Asociation note aussi que de nombreux VUS haut de gamme continuent d’être volés à des fins d’exportation et que des véhicules volés reçoivent de faux numéros d’identification de véhicule (NIV) afin d’être vendus à des consommateurs qui ne se doutent de rien.

« Peu importe le type de véhicule, le vol d’automobiles est une menace grave pour la sécurité publique et continue à affliger nos collectivités locales d’un océan à l’autre et à traverser les frontières internationales, a déclaré Bryan Gast, vice-président des Services d’enquête d’Équité Association. Les véhicules volés servent au blanchiment d’argent fondé sur des produits de base, c’est-à-dire ils sont échangés pour financer le crime organisé et des activités terroristes. »

La liste des modèles les plus prisés des voleurs au Québec en 2021 se trouve dans ce Top 10. Indice : le numéro un est le même qu’en 2020. Et attendez de voir le véhicule en 7e place!