Photo: Fleetlogging

L’avenir des véhicules commerciaux et des camions de type semi-remorque semble passer lui aussi par l’électrification et les piles à combustible. Des compagnies telles que Tesla et Nikola nous ont montré à quoi ressembleront leurs modèles.

Et si les grandes marques de luxe et de performance de la planète se mêlaient de la partie? Évidemment, ça n’arrivera pas, mais le site Fleetlogging a imaginé les créations qu’elles pourraient nous offrir.

Notre galerie de photos commence avec le semi-remorque de McLaren (ci-dessus), inspiré de la 720S.