Manic GT

L'histoire de la Manic GT est digne d'un film. Dans les années 60, un Français du nom de Jacques About arrive au Québec dans le but d'étudier la faisabilité d'y importer des Alpine A110. Finalement, il finit par fonder Manic, une entreprise qui, pendant deux ans, a développé une voiture québécoise extrêmement prometteuse. Des problèmes d'approvisionnement de pièces auprès de Renault auront eu raison de la compagnie, alors que plus de 1 000 commandes avaient été passées. Dommage!