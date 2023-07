Étude : les véhicules les plus meurtriers sur la route

Les voitures sous-compactes et les gros coupés américains de style muscle cars sont de loin parmi les véhicules qui tuent le plus de conducteurs sur la route, selon une nouvelle étude menée aux États-Unis par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

« Les taux de décès sont typiquement plus élevés avec les petits véhicules parce qu’ils n’offrent pas autant de protection, surtout lors d’une collision avec de plus gros véhicules comme des camionnettes et des VUS. Or, nous constatons aussi que les conducteurs de muscle cars sont plus à risque dans les collisions », note le président de l’IIHS, David Harkey, pointant vers leur comportement plus agressif au volant.

L'organisme s’est basé sur les décès enregistrés de 2018 à 2021 impliquant des véhicules de l’année-modèle 2020 et ceux des années antérieures possédant les mêmes caractéristiques. Ses classements ne sont toutefois pas ajustés pour tenir compte du kilométrage parcouru par les véhicules ni des vitesses auxquelles roulaient les conducteurs au moment de l’impact.

Comme au Québec, le nombre de décès sur les routes américaines est en hausse. La pandémie a eu son effet. « Les décès causés par la vitesse ont grimpé durant la pandémie, ce qui peut expliquer pourquoi autant de muscle cars se retrouvent parmi les véhicules les plus meurtriers au cours de la période visée par l’étude », ajoute l’IIHS.

Taux de décès de conducteurs

Décès par million d’années-modèles immatriculées, 2018 à 2021

Mitsubishi Mirage G4 (berline) 205 Mitsubishi Mirage 183 Dodge Challenger 154 Hyundai Accent 152 Chevrolet Spark 151 Kia Rio (berline) 122 Dodge Charger 118 Chevrolet Camaro Cabriolet 113 Nissan Altima 113 Kia Forte 111 Chevrolet Camaro 110 Chevrolet Sonic 107 Hyundai Elantra 103 Chrysler 300 100 Ford Mustang décapotable 97

Sans surprise, les camionnettes dominent le classement des véhicules qui tuent le plus de conducteurs des autres véhicules, mais avec quelques exceptions surprenantes :

Taux de décès de conducteurs dans les autres véhicules

Décès par million d’années-modèles immatriculées, 2018 à 2021

Ram 3500 Crew Cab 4x4 189 Dodge Charger 164 Ford F-350 Crew Cab 4x4 147 Ram 2500 Mega Cab 4x4 145 Kia Optima 134 Kia Rio (berline) 133 Ram 2500 Crew Cab 4x4 122 Ford F-250 Crew Cab 4x4 120 Dodge Charger 105 Ram 1500 Crew Cab 2x4 104 Jeep Grand Cherokee 2RM 103 Kia Forte 96 Ford F-250 SuperCab 4x4 95 Nissan Altima 94 Chevrolet Blazer 93

