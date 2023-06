Lexus TX 2024 : un Grand Highlander ++

Avec la précédente génération du RX, Lexus offrait une déclinaison L. Cette dernière était allongée afin d’accueillir une troisième rangée. Hélas, on a assisté au flop de cette idée. Pour 2024, Lexus prend les choses au sérieux et présente un nouveau modèle : le TX. Il est carrément dérivé du Toyota Grand Highlander dévoilé plus tôt cette année.

Le Guide de l’auto s’est rendu à Austin, au Texas, pour assister à la levée de couverture du Lexus TX 2024. Cet État est d’ailleurs identifié par les lettres TX. Hasard? Bien sûr que non. Du même coup, le constructeur japonais en a profité pour dévoiler le GX de nouvelle génération.

Photo: Germain Goyer

Un style bien à lui

Comme on peut le constater en jetant un coup d’œil aux photos, le TX propose un style distinctif par rapport au véhicule duquel il est dérivé. On note également que la plus récente signature stylistique de Lexus a été adoptée. À l’avant, la grille de calandre grand format rappelle la forme d’un sablier. Comparativement à des produits d’ancienne génération, elle est peinte de la même couleur que la carrosserie, ce qui facilite son intégration visuelle. Elle n’est pas moins proéminente pour autant.

Photo: Germain Goyer

Mentionnons qu'à l’arrière la barre lumineuse occupe la largeur entière du hayon et qu’elle s’étend de chaque côté sur les ailes. Les designers ont également cru bon de noircir complètement le pilier C.

La taille des jantes varie entre 20 et 22 pouces tout dépendant de la version choisie. Une palette de sept couleurs de carrosserie est proposée.

Le Lexus TX 2024 devient le septième VUS au sein du portfolio de Lexus et le troisième à être doté d’une troisième rangée de sièges. À la deuxième rangée, les acheteurs ont le choix entre une banquette et des sièges capitaine. Le TX peut donc accueillir six ou sept occupants.

Photo: Germain Goyer

Toujours à l’intérieur, on ne peut passer sous silence l’écran optionnel de 14 pouces. Oui, celui-ci est tactile! Sous les yeux du conducteur, on retrouve une instrumentation numérique optionnelle de 12,3 pouces.

Trois choix mécaniques

Le TX 2024 est construit sur la plateforme GA-K. Lexus nous assure avoir porté une attention particulière à la rigidité structurelle de même qu’à l’insonorisation de l’habitacle.

Sur le plan mécanique, les consommateurs se voient offrir trois choix. Le capot du TX 350 AWD renferme un quatre cylindresur turbocompressé de 2,4 L qui développe 275 chevaux et un couple de 317 livres-pied. Il est accouplé à une transmission automatique à huit rapports. Le constructeur avance une consommation de 11,2 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Photo: Germain Goyer

Quant au TX 500h Direct4 AWD, il combine un moteur turbocompressé de 2,4 L et la technologie hybride. Le tout génère une puissance de 366 chevaux et un couple de 409 livres-pied. La transmission automatique est alors à six rapports. Pour cette version, la consommation estimée se chiffre à 9,8 L/100 kilomètres.

Finalement, le TX 550h+ a droit au V6 de 3,5 L jumelé à un moteur électrique. Hélas, le constructeur refuse de confirmer la capacité de la batterie. Il peut parcourir jusqu’à 53 kilomètres en mode tout électrique. Il s’agit de la version la plus puissante des trois avec ses 406 chevaux. Lexus estime une consommation de 7,8 L/100 kilomètres.

Il est à noter que le TX sera assemblé à l’usine de Toyota en Indiana. Il devient le premier véhicule portant l’écusson Lexus à y être bâti. Les TX 350 et 500h débarqueront chez les concessionnaires de la province cet automne. Le TX 550h+ arrivera ultérieurement. L’échelle de prix demeure encore inconnue.

