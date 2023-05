La Corvette Z06 cabriolet agira comme voiture de sécurité à l'Indianapolis 500

La Chevrolet Corvette Z06 à toit rigide rétractable mènera le peloton au drapeau vert pour la 107e édition de l’Indianapolis 500 qui aura lieu le 28 mai au circuit de l’Indianapolis Motor Speedway.

En 2023, il s’agira de la 34e fois que Chevrolet dirige les pilotes depuis 1948 et la 20e occurrence depuis 1978. Pour l’occasion, cette Corvette arborera des couleurs qui s’harmonisent avec le logo de l’Indy 500 grâce à une carrosserie rouge métallisé. L’habitacle à deux tons noir et gris est agencé avec des accents rouges. Les jantes en aluminium forgé sont teintées en bronze Tech.

La mécanique fait appel au V8 5,5 litres atmosphérique LT6 qui peut monter jusqu’à un régime de 8 600 tr/min. Disposé en position centrale arrière, le moulin génère une cavalerie de 670 chevaux dirigé vers les roues arrière. Une transmission automatique à double embrayage (8 rapports) complète le tout.

Des freins munis d’étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière s’assurent de stopper efficacement le véhicule. De plus, cette Z06 est équipée de l’ensemble aérodynamique en carbone (Carbon Aero package) qui permet un appui de 734 lb à 186 mi/h (299 km/h).

« Nous sommes honorés de piloter la 107e course des 500 miles d'Indianapolis avec la Corvette Z06 à toit rigide rétractable », a déclaré Scott Bell, vice-président de Chevrolet Global. « Chevrolet et INDYCAR partagent le même esprit de compétition, et nous sommes fiers que la Z06 mène le peloton à travers le circuit à Indianapolis Motor Speedway. »

