En vidéo : les 10 voitures les plus américaines en 2022

Tesla fabrique les véhicules les plus américains sur la route

Le site Cars.com publie annuellement un classement des véhicules les plus américains, c’est-à-dire ceux dont la production et les pièces (incluant le moteur et la transmission) sont le plus concentrées aux États-Unis. Pour 2022, Tesla est encore une fois à l’honneur. Les Model Y et Model 3 occupent les deux …