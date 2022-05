Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Mercedes-Benz Classe A

Les voitures sous-compactes de luxe demeurent une chasse gardée des constructeurs allemands. La catégorie n’ayant pas évolué de façon notable durant l’année écoulée, on retrouve logiquement une voiture germanique sur la première marche du podium des meilleurs achats du Guide de l’auto 2022.

Et comme en 2021, il s’agit de la Mercedes-Benz Classe A.

La Mercedes-Benz Classe A au sommet

La Classe A est un véhicule d’entrée de gamme chez Mercedes-Benz. Disponible avec deux types de carrosseries différentes, il est aussi possible d’opter pour une berline ou une version à hayon.

La berline reçoit un moteur 4 cylindres de 2 litres qui développe 188 chevaux et 221 lb-pi de couple. Curieusement, les modèles à hayon, dotés d’une motorisation similaire, disposent de 221 chevaux et de 258 lb-pi. Bien que plus pimpante et alerte en version à hayon, la Classe A n’est pas sous-motorisée en version berline.

En ce qui concerne la tenue de route, la Classe A à hayon propose la conduite la plus européenne des deux, avec ce petit supplément d’âme bien appréciable si vous aimez conduire. Il faudra tout de même composer avec un roulement ferme, mais qui demeure acceptable pour une utilisation quotidienne.

Et pour ceux qui veulent se diriger vers un modèle AMG, le modèle à hayon propose une version AMG 35 4MATIC, dont le moteur 2 litres turbo crache 302 chevaux et 295 lb-pi. Avec un 0 à 100 km/h expédié en moins de 5 secondes, on a affaire à une petite bombe vraiment performante et très amusante!

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Précisons toutefois que si la Classe A vous intéresse, mieux vaut faire vite pour vous en procurer une, car Mercedes-Benz va la retirer de sa gamme après l’année-modèle 2022.

Les autres finalistes

En deuxième position, on retrouve l’Audi A3. Au moment de nos délibérations, la nouvelle mouture de l’Audi A3 n’était pas encore arrivée chez les concessionnaires. Mais même après plusieurs années sans refonte majeure, elle demeurait tout à fait pertinente dans sa catégorie et méritait amplement sa deuxième place.

Photo: Audi

Intéressante dynamiquement, performante, l’Audi A3 fait du bon travail. La version S3, plus sportive, est également intéressante pour les amateurs de conduite plus dynamique. En effet, la RS3, qui devait normalement venir au Canada, ne sera finalement pas vendue au pays. Dommage…

Enfin, la dernière position de ce trio de tête revient à la BMW Série 2. Ou plutôt aux deux BMW Série 2 puisque cette appellation intègre deux voitures très différentes. La première est un petite voiture sport à deux portes (coupé et cabriolet), performante et amusante à conduire. Quelle que soit la motorisation retenue, le plaisir de conduite est clairement mis en avant.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

La deuxième mouture, baptisée Gran Coupé, est une berline dotée d’un rouage à traction, une caractéristique inédite chez BMW. Ce modèle d’entrée de gamme est destiné à élargir la clientèle et n’a absolument rien à voir avec le coupé évoqué plus haut.

