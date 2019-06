Top 10 : les voitures les plus mortelles sur la route

Les limites de vitesse, on s'en fout

La chose est pour le moins contradictoire. Pendant près de 20 ans, j’ai roulé presque quotidiennement sur l’Autoroute des Cantons-de-l’Est et j’y ai été témoin de dizaines et dizaines d’excès de vitesse, telle une gigantesque moquerie des limites imposées par nos gouvernements. Ces limites sont déjà incroyablement permissives et on …