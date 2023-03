Photo: Audi

L’année 2022 n’a pas été très faste pour l’industrie automobile, alors que les ventes de véhicules neufs ont encore reculé de 9,2% par rapport à 2021. Si nous vous avons déjà parlé des modèles les plus populaires au Québec en 2022, d’autres se sont beaucoup moins bien vendus. Et même si les VUS représentent plus de 80% du marché, on en dénombre quelques-uns dans ce palmarès.

En excluant les exotiques hors de prix à la diffusion limitée et les modèles abandonnés en cours d’année, voici donc les 10 véhicules les moins populaires au Canada en 2022.