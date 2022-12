Photo: Ford

Si vous avez l’impression que l’année 2022 a été plutôt rocambolesque dans l’industrie automobile, vous n’êtes pas dans l’erreur. Tant pour les constructeurs automobiles et les concessionnaires que pour les consommateurs et amateurs, les douze derniers mois ont été une immense vague de rebondissements, d’ajustements, de surprises et de déceptions.

Le moment est venu de passer en revue les actualités et les événements les plus marquants de 2022 dans l’automobile – exception faite des dévoilements de nouveaux modèles, qui font l’objet d’un autre Top 10. On vous les présente dans les pages qui suivent…