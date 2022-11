Photo: Pixabay

L’organisme indépendant Équité Association vient de publier le tout dernier classement des 10 véhicules les plus prisés des voleurs d’après les statistiques du Bureau d’assurance du Canada de l’année précédente. Au Québec comme en Ontario, les VUS sont de loin la cible de prédilection. En Alberta, ce sont plutôt les camionnettes, tandis que dans les Maritimes, à la surprise de plusieurs, les voitures dominent la liste.

Plus que jamais, les voleurs se servent des attaques par relais en se connectant au port de diagnostic de bord pour prendre le contrôle des véhicules. Et la tendance des voleurs à privilégier les modèles plus luxueux ne s’estompe pas.

Équité Association souligne par ailleurs que les régions métropolitaines de Toronto et de Montréal sont de riches terrains de chasse pour les réseaux organisés qui acheminent les véhicules volés à l’étranger afin de les vendre à profit, faisant en sorte que le Canada devient un pays source pour le lucratif commerce d’exportation de véhicules volés.

« Non seulement le vol de véhicules coûte des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais cette activité impose un fardeau à notre système de justice pénale et occasionne des difficultés personnelles et financières indues pour les Canadiens qui en sont les victimes », affirme Bryan Gast, vice-président des services d’enquête chez Équité Association.

À quoi ressemble donc le palmarès 2022 des véhicules les volés au Québec? Plusieurs noms reviennent, bien que l’ordre change. Disons que le numéro un a une sérieuse longueur d’avance!