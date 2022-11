Photo: FCA

La flambée du prix du pétrole a incité plusieurs automobilistes à changer leurs habitudes de conduite dans les 12 derniers mois. L’écoconduite, dont nous avons parlé ici, est une bonne manière d’économiser à la pompe, tout comme le choix d’un véhicule plus frugal en carburant – voire électrifié.

Or, pour se consoler, voici les 10 véhicules produits dans les 10 dernières années qui consomment le plus de carburant. Trois d’entre eux sont encore vendus en 2023 !

Notes : cette liste exclut les constructeurs de supervoitures et de grand luxe dont la diffusion est très limitée (Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce, par exemple). On retrouverait notamment la Bugatti Chiron et ses 26,1 L/100 km de moyenne! Les cotes de consommation affichées sont établies par Ressources Naturelles Canada (RNC).