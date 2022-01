Photo: Antoine Joubert

Comme nous l’écrivions la semaine dernière, les ventes de véhicules neufs au Canada ont augmenté de 6,9% en 2021 pour atteindre 1,66 million d’unités, mais la pénurie de semi-conducteurs et d’autres problèmes d’approvisionnement gardent l’industrie bien loin des totaux enregistrés avant la pandémie.

Les voitures conventionnelles (berlines, familiales, coupés et autres) se sont maintenues stables en comparaison avec les camionnettes et utilitaires, représentant 19,4% du marché. Qu’en est-il des modèles les plus vendus? Vous trouverez ici le top 10 de 2021!

Note : les chiffres proviennent du Automotive News Data Center.