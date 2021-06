Photo: Alain Morin

Réparer ou remplacer la transmission d’un véhicule peut coûter très cher une fois la garantie initiale échue. Malheureusement, certains modèles sont beaucoup plus problématiques que d’autres à cet égard.

On vous a parlé dernièrement de l’exemple de Nissan, mais avez-vous besoin d'exemples supplémentaires?

Le site américain Consumer Reports vient de compiler tous les problèmes recensés par ses membres et dans ses bases de données pour en arriver à une liste des véhicules avec les pires transmissions en termes de fréquence et de coûts des travaux. Les Chrysler Town & Country 2013, Dodge Grand Caravan 2012, Buick Enclave 2012, Cadillac SRX 2013 et Fiat 500 2013 ont tout juste raté le top 10.

Pouvez-vous deviner à quelle voiture appartient la boîte illustrée ci-dessus? Indice : elle occupe le premier rang.