Photo: Subaru

La publication étatsunienne Consumer Reports évalue une foule de produits chaque année, et l’automobile n’est pas épargnée. Pour le millésime 2019, on a compilé les pointages de toutes les voitures et camions évalués afin de dresser un classement final par marque. Toutefois, CR a exclu cette fois-ci Maserati, Ram et smart puisque selon leurs critères, elle doit avoir évalué au moins deux modèles d’une même marque.

Le pointage final est composé de son évaluation d’essai, la fiabilité prévue, la satisfaction des propriétaires sondés ainsi que l’équipement de sécurité disponible.

Voici les 10 meilleurs marques automobiles cette année. On peut également consulter les 10 pires marques automobiles pour 2019 selon Consumer Reports.