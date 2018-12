Photo: Chrysler Corporation

Il y avait tellement de voitures sport sur le marché dans les années 90, et bien que plusieurs d’entre elles étaient beaucoup trop dispendieuses pour le consommateur moyen, d’autres étaient drôlement abordables – et amusantes aussi. Une voiture sport n’avait pas nécessairement besoin de brûler du caoutchouc avec un million de chevaux, mais se devait d’être belle et de proposer un bon comportement routier. Malheureusement, les VUS ont pris contrôle du marché, et ces petits bolides des années 90 ont presque tous disparus. Larme à l’œil, on se souvient des sportives abordables les plus intéressantes – et les plus intrigantes – de l’époque où la musique grunge, les chandails en flanelle et les Tamagotchis étaient en vogue.