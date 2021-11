Sabrina Cournoyer et Félix-Antoine Tremblay font la course en Polestar 1

Une batterie de voiture, ça dure longtemps?

En partenariat avec Otogo.ca Étant confrontés à des hivers rigoureux, la plupart des automobilistes québécois connaissent bien l’importance d’avoir une batterie performante (on parle ici de celle de 12 volts et non de la batterie à haute tension des véhicules électriques). La vôtre est-elle en bonne santé? Et au fait, …