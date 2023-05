Photo: Honda

La voiture décapotable ne connaît pas des jours de gloire, et un bref recul dans le passé ramène à notre bon souvenir des modèles abordables mais peu mémorables. Pensons aux Chevrolet Cavalier, Chrysler Sebring, Geo Metro, Pontiac G6 et Toyota Solara. Or, on recense aussi des sportives découvrables inspirantes qui décoiffaient par leurs performances, même avec le toit fermé !

Oubliez donc votre chemise hawaïenne et vos gants blancs, voici dix décapotables (et roadsters) sportifs et rares qui échappent au cliché de « voiture de coiffeuse ». Ils peuvent livrer bien plus qu’une promenade tranquille le dimanche matin…