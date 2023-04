Photo: Julien Amado

Après une longue absence à cause de la pandémie de COVID-19, le Salon de l'auto de New York est enfin de retour. Comme pour d'autres salons, certains constructeurs brillent par leur absence. Mais pour d'autres, c'est au contraire l'occasion de montrer leurs produits et de continuer à faire vivre ces grands évènements automobiles.

Le Guide de l'auto était présent sur place pour assister à certains dévoilements importants comme le Hyundai Kona, le Jeep Wrangler, le Ram 1500 REV ou le Subaru Crosstrek Wilderness. Voici donc un aperçu des modèles dignes d'intérêt que nous avons croisé à New York.