Photo: Stellantis

Vous voulez une sportive agréable à conduire, mais vous avez besoin d’un véhicule pratique pour la famille ? Pourquoi pas les deux à la fois ? Voilà le mandat d’une familiale sportive, qui réussit à concilier l’inconciliable. Plus agréables à conduire qu’un banal VUS de couleur blanche, mais plus pratiques qu’une berline traditionnelle, ces « station wagons » aux hormones cumulent le meilleur de tous les mondes. Puisqu'ils se comptent sur les doigts d’une main en 2023, nous vous proposons un portrait des modèles les plus amusants et ludiques qui nous étaient offerts il n’y a pas si longtemps.

Voici donc un hommage à dix familiales performantes et rares dont on s’ennuie.