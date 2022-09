Photo: Honda

Globalement, les véhicules d’aujourd’hui sont mieux équipés, plus raffinés et plus avancés techniquement que jamais. Logiquement, ils sont aussi plus coûteux… Si la pandémie a le dos large, cette tendance à la hausse des prix remonte à plus loin. Voici donc dix véhicules dont les prix ont explosé depuis cinq ans.

Note : dans tous les cas, le PDSF de la version de base (la moins chère) est inscrit. Les frais de transport et de préparation ne sont pas inclus.