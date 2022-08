Photo: Toyota

Afin de répondre aux besoins diversifiés des acheteurs et de rejoindre la plus vaste clientèle possible, les modèles les plus populaires sont bien souvent offerts en de multiples versions. Or, les tentatives d’augmenter les volumes de ventes ne sont pas toujours couronnées de succès. Voici donc dix versions de véhicules répandus qui ne sont pas passées à l’histoire.