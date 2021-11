Photo: Newspress USA

Le Salon de la SEMA 2021 qui a eu lieu cette semaine à Las Vegas a permis aux constructeurs automobiles, spécialistes de véhicules modifiés et autres préparateurs de se rattraper après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie. Quelques nouveautés importantes de l’industrie y ont été exposées, notamment le GMC Hummer EV 2022 et la Nissan Z 2023, mais des concepts hauts en couleurs et de folles créations ont également volé la vedette.

Nous avons décidé nous aussi de faire les choses en grand. Voici donc une galerie de photos présentant 50 véhicules qui ont retenu l’attention au Salon de la SEMA 2021, dont celui qui se trouve ci-dessus : le Ford F-100 Illuminator Concept entièrement électrique!