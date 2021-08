Photo: Subaru

La forme et le design d’un véhicule peuvent avoir une grande influence sur l’expérience de conduite. Comment? Tout est une question de visibilité.

La taille, la hauteur et l’angle des vitres ainsi que des montants du toit sont tous des facteurs à considérer. Idem pour la disposition du volant et de la planche de bord. Quand il y a trop d’obstructions, ça devient difficile de bien voir l’environnement extérieur et les autres usagers de la route, sans parler des piétons et des cyclistes.

Le site Consumer Reports vient de publier une liste des véhicules offrant la meilleure et la pire visibilité pour le conducteur dans diverses catégories (à l’exception des fourgonnettes et des grands VUS, où il n’y pas suffisamment de différences). On vous les présente dans la galerie de photos ci-dessus!