En Studio : le Nissan Murano 2021 vu par Antoine Joubert

Nissan Murano - C’est pas drôle, vieillir

Alors que de nouveaux joueurs comme le Honda Passport et le Chevrolet Blazer font leur entrée sur le marché, le Nissan Murano roule sa bosse depuis plus de 15 ans. Déjà bien connu et apprécié pour son design juste assez excentrique et son moteur V6 pratiquement indestructible, le Murano commence …