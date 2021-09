Une Acura TLX pour remplacer une Subaru Legacy?

La location de ma Subaru Legacy 2017 tire à sa fin et je pense me diriger vers l’Acura TLX ou une autre Legacy. Qu’en dites-vous? Je n’aime pas les VUS, mais je tiens mordicus au rouage intégral.

------------

Bonjour Éric,

L’Acura TLX de nouvelle génération est convaincante, mais méconnue du grand public. La clientèle la délaisse massivement pour passer à des VUS tandis que d’autres personnes sont déçues de l’abandon du V6. Qu’à cela ne tienne, cette voiture mérite attention. Elle est raffinée, très amusante à conduire et capable via ses différents modes de conduite de s’adapter à votre humeur du moment. Une auto à la fois confortable et sportive, qui a toutefois comme irritant un système d’infodivertissement plus complexe.

Photo: Germain Goyer

Du côté de la Legacy, la nouvelle génération ne vous dépaysera aucunement. Vous pourrez bénéficier du moteur turbo qui libère une puissance surprenante, cependant il faut donner l’avantage de l’agrément de conduite à Acura.

Photo: Subaru

Évidemment, le prix de ces deux bagnoles diffère et vous risquez d’obtenir une meilleure offre chez Subaru. Cela dit, soyez assuré que les concessionnaires Acura se montreront « compréhensifs » si vous ciblez la TLX, puisqu’il s’agit d’un véhicule plus difficile à vendre qu’un RDX. Au même titre que la Legacy qui est certainement moins populaire que l’Outback.

Je me permets également de vous suggérer la nouvelle Kia K5 avec rouage intégral, qui s’avère plutôt étonnante même si elle ne propose pas le niveau de puissance que peuvent générer les Legacy Turbo et Acura TLX. Une voiture intéressante et qui aurait aussi l’avantage d’être couverte par une garantie complète tout au long d’un terme de location, puisqu’elle s’accompagne d’une garantie de base de cinq ans.